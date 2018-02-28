Восстановлено железнодорожное сообщение юга Узбекистана с Таджикистаном

28 февраля 2018 20:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан завершил восстановление железнодорожной ветки, соединяющей юг страны с Таджикистаном, сообщают в среду таджикские СМИ.

Узбекистан завершил работы по восстановлению железнодорожной ветки Галаба-Амузанг, посредством которой узбекские железные дороги соединяются с югом Таджикистана.

Было отмечено, что 1 марта первый железнодорожный грузовой состав прибудет с узбекской станции Термез Сурхандарьинской области на таджикскую станцию Хошади, которая расположена на территории Шахритусского района Хатлонской области.

Напомним, что юг Таджикистана лишился железнодорожного сообщения через перегон Галаба-Амузанг в ноябре 2011 года. Тогда на данном участке произошло разрушение несущих опор железнодорожного моста, в связи с чем движение всех пассажирских и грузовых поездов было прекращено.

В начале 2012 года узбекские железнодорожники разобрали часть железнодорожных путей вплоть до границы с Таджикистаном.

Ранее между Таджикистаном и Узбекистаном регулярно возникали различные разногласия, в том числе по демаркации государственной границы. Однако президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев после прихода к власти в числе первоочередных задач во внешнеполитической сфере занялся “перезагрузкой” отношений с соседями по региону, в частности с Таджикистаном.

Стороны возобновили диалог по пограничному и водноэнергетическому вопросам, открыли авиасообщение между столицами, намерены отменить визовый режим.

Как ожидается, в первой декаде марта Таджикистан с государственным визитом посетит президент Узбекистана.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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