Проблемами кредиторов во всех ликвидируемых в Азербайджане банках будут заниматься комитеты

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) обратился в суд для создания комитетов кредиторов в большинстве ликвидируемых банков.
Об этом в среду сказал заместитель председателя ADIF Вугар Абдуллаев на заседании комитета кредиторов Bank Standard.
По его словам, в ближайшее время будут созданы комитеты кредиторов во всех ликвидируемых банках, в частности в ОАО Demirbank.
В настоящее время комитеты кредиторов созданы в Bank Standard, AtraBank, Kredobank, Кавказском банке развития и Gandjabank.
Отметим, что ADIF занимается ликвидацией 12 банков.
(Автор: Анвар Мамедов)
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