Turkish Airlines намерены увеличить число полетов из Азербайджана - посол

28 февраля 2018 20:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2018 году авиакомпания Turkish Airlines (THY) намерена довести пассажирооборот до 75 миллионов пассажиров.

Об этом на церемонии награждения азербайджанских туристических фирм сказал директор бакинского представительства Turkish Airlines Сейфулла Ильяс.

По его словам, в 2017 году данный показатель составил 60 миллионов. При этом он добавил, что пассажиропоток из Азербайджана в прошлом году составил 300 тысяч пассажиров.

В свою очередь, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал отметил, что Turkish Airlines намерены увеличить число полетов из Азербайджана.

"В настоящее время они осуществляются четыре раза в день, но в будущем их число будет увеличено. В планах также расширение географии полетов", - сказал дипломат.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Turkish Airlines прекратит авиасообщение между Ставрополем и Стамбулом
Турция 27 февраля 15:20
Самолет турецких авиалиний экстренно сел в Канаде
Турция 27 ноября 2017 20:17
Самолет Turkish Airlines экстренно сел в аэропорту Вены
Турция 9 октября 2017 14:56
AZAL выбрал поставщика оборудования для новых самолетов
Бизнес 28 сентября 2017 11:14
Турецкий самолет экстренно сел в Каире из-за сердечного приступа у пассажирки
Турция 16 июля 2017 15:02
Turkish Airlines девятый раз подряд признана лучшей авиакомпанией Южной Европы
Турция 20 июня 2017 22:09
Turkish Airlines прекращает полеты из Астрахани в Турцию после 25 марта
Турция 21 февраля 2017 11:44
Турецкий самолет совершил экстренную посадку в Иране
Общество 4 февраля 2017 11:56
Turkish Airlines вернет деньги тем, кто не попал в США из-за указа Трампа
Турция 30 января 2017 20:03
Turkish Airlines объявила об отмене 327 рейсов 26-27 января из-за снегопада
Турция 25 января 2017 22:51
Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку в Иране
Турция 22 января 2017 23:04
“Азербайджанские авиалинии” продолжают летать из Баку в Стамбул и обратно
Бизнес 10 января 2017 10:30
Пассажиры отмененного авиарейса Баку-Стамбул смогут вылететь другим рейсом
Бизнес 9 января 2017 11:56
"Турецкие авиалинии" запретили проносить Galaxy Note 7 на борт самолетов
Турция 21 октября 2016 20:36
Turkish Airlines не потеряет в пассажиропотоке по итогам 2016 года
Бизнес 10 октября 2016 11:48
В Стамбуле будет один из самых крупных аэропортов мира
Бизнес 8 октября 2016 15:11
"Turkish Airlines" приняла серьезные меры для повышения безопасности в аэропорту Ататюрка
Турция 6 октября 2016 20:01
Самолет Turkish Airlines совершил вынужденную посадку в Астане
Казахстан 25 августа 2016 16:00