Fitch об улучшении прогноза по суверенному рейтингу Азербайджана (версия 3)

1 марта 2018 15:21 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объяснило причины улучшения прогноза по суверенному рейтингу Азербайджана.

По словам директора агентства по суверенным рейтингам развивающихся европейских стран Амели Ру, Fitch выделяет три основные причины улучшения прогноза по рейтингу.

"Месяц назад мы повысили прогноз по суверенному рейтингу Азербайджана с "негативного" до "стабильного". Основными причинами этого являются постепенное снижение уровня долларизации в стране, стабилизация курса маната с апреля 2017 года и, как следствие, рост доверия к нему, а также процесс реструктуризации Международного банка Азербайджана (МБА), что оказало положительное влияние на банковский сектор в целом", - сказала Амели Ру в четверг в Баку в ходе выступления на ежегодном заседании агентства.

Директора агентства отметила, что стабилизация курса маната положительно сказалась на ценах на потребительские товары, а также привела к росту доверия к манату.

"В результате этого уровень долларизации как кредитов, так и депозитов начал постепенно сокращаться и на конец года составил соответственно 70 и 40 процентов. Другим фактором, повлиявшим на наш прогноз, стал возврат счета текущих операций Азербайджана к положительному сальдо, на что повлияли более высокие цены на нефть, а также рост ненефтяного экспорта, и, в частности, экспорта сельскохозяйственной продукции, который по итогам трех кварталов 2017 года вырос на 31,3 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Fitch ожидает, что положительное сальдо платежного баланса по итогам года составит 3,1 процента от ВВП", - сказала Амели Ру.

Это в свою очередь, по словам директора, оказало положительное влияние, как на золотовалютные резервы Центрального банка Азербайджана, так и на резервы SOFAZ, которые выросли соответственно на 22 и восемь процентов.

Директор также отметила положительное влияние реструктуризации МБА, которая близится к своему завершению.

"Наряду с реструктуризацией внешних обязательств в размере 2,3 миллиарда долларов в июле 2017 года, МБА выпустил облигации на один миллиард долларов. В третьем квартале 2017 года еще часть токсичных активов банка была передана в НБКО Aqrarkredit. Таким образом, общая часть переданных токсичных активов составила 14 миллиардов манатов (20 процентов от ВВП). Правительство намерено передать небольшой остаток токсичных активов до конца первого квартала текущего года", - отметила Амели Ру.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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