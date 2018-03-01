Unibank: 2018 год будет очень плодотворным для банковского сектора (ИНТЕРВЬЮ)

Асаф Гусейнов, первый заместитель председателя правления Unibank, старший администратор по рискам, ответил на наши вопросы относительно ожиданий в банковском секторе.

- Асаф муаллим, прошлый год стал одним из незабываемых годов для Unibank. После сложного финансового положения последних нескольких лет банк завершил год с прибылью.

Конечно, происходящее в последние годы в экономике, особенно падение цен на нефть, создало необходимость для Азербайджана внести изменения в ее макроэкономические показатели. В результате, снижение ВВП в 2015 и 2016 годах, а также сужение экономики, привели к сокращению доли банков в кредитовании и снижению их общей активности. С середины прошлого года кредитование в банковском секторе перешло в активную фазу. В целом, банку удалось завершить 2017 год с прибылью в результате изменения макроэкономической ситуации в положительную сторону и увеличения ряда институциональных и других реформ эффективности в Unibank.

- Заговорив о кризисе, зная, что каждая трудность – это опыт, что дало банкам, происходящее на финансовом рынке на протяжении последних лет?

Кризис - всегда отличный опыт. Мы, как Unibank, воспользовались этим опытом. Кризис еще больше укрепил нас. В результате кризиса банковский сектор начал уделять больше внимания таким вопросам, как увеличение долговой нагрузки, диверсификация. В частности, последствием кризиса стал более консервативный подход к кредитам в иностранной валюте.

- Какие будут основные цели для Unibank в 2018 году, учитывая относительный период стабилизации и развития на финансовом рынке?

У нас много целей относительно 2018 года. Согласно прогнозам многих рейтинговых агентств, в том числе Всемирного банка, Международного валютного фонда, а также министерства финансов Азербайджана, в 2018 году будет рост ВВП в нашей стране. Особенно это касается газоконденсатного месторождения “Шах Дениз”. Реализация проекта “Шах-Дениз-2” оживит нашу экономику. Конечно же, увеличение государственного бюджета и увеличение инвестиций в экономику приведут также к оживлению банковского сектора. Unibank учитывает все эти факторы в своей стратегии. Как банк, мы считаем, что 2018 год будет очень продуктивным годом для банковского сектора, и мы оцениваем этот год как начало роста кредитного портфеля, прибыльности банка. В настоящее время многие реформы в стране соответствуют “Стратегической дорожной карте по перспективам национальной экономики Азербайджана”, принятой главой государства. Принятие этой стратегической дорожной карты положительно влияет и на банковский сектор. Так как многие реформы осуществляются в рамках интересов банков. В частности, мы видим активное участие государственных органов в быстром изменении законодательства и оперативном решении других вопросов, касающихся цифрового банковского процесса, который играет важную роль в стратегии нашего банка. Приложение усилий органа по сотрудничеству с банковским сектором и изменению законодательной базы может привести к более быстрому переключению банков на цифровые услуги. Операции, проводимые онлайн, в связи с цифровыми услугами, являются одним из наших главных приоритетов. Мы стремимся создать более совершенный банковский продукт. То есть цель этой стратегии заключается не в продаже существующего продукта, а в создании индивидуального банковского продукта для каждого клиента.

- В прошлом году Unibank стал одним из активных участников рынка ценных бумаг страны. Каковы планы на рынке ценных бумаг в этом году?

Одной из приоритетов Unibank в 2018 году является рынок ценных бумаг. Как известно, в прошлом году мы вошли в программу листинга Бакинской фондовой биржи. Unibank заинтересован в развитии рынка ценных бумаг, особенно на рынке капитала. Поскольку в стране существует плавающий валютный режим, многие банки теперь уделяют больше внимания валютным рискам в своей кредитной политике. Обязательства банковского сектора страны - более 70 процентов депозитного портфеля в долларах - привели к тому, что активы банков имеют свободные средства в долларах. Инвестиции на рынках капитала имеют решающее значение для размещения таких средств. Unibank поставил цель для развития инвестиционного банкинга по новой бизнес-линии и уже начал работать в этом направлении.

- Одной из стратегических целей банка является массовое размещение акций. Когда вы планируете этот процесс?

В долгосрочной стратегии рынка ценных бумаг проведение IPO также находится на переднем плане. То есть банк намерен инвестировать на рынки капитала, а также вывести свои акции до рынка капитала. В соответствии со стратегией банка определены очень большие цели. Для достижения этой цели необходима высокая капитализация. Для этой капитализации, прежде всего, необходимо провести IPO. Развитие банковского сектора находится на этапе, когда необходимо сделать этот шаг в направлении его роста и расширения.

- В 2018 году для Unibank одним из активных действий, вероятно, станет сотрудничество с ООО “Азербайджанским кредитным бюро”. Какие преимущества принесет деятельность Бюро банкам и клиентам?

Давайте поясним необходимость создания частного кредитного бюро. Очевидно, что для того, чтобы банки продавали кредитные продукты дешевле, они должны обладать более низким риск-премиумом. Для снижения риска, анализ клиентов и андеррайтинг должны проводиться на очень высоком уровне. В связи с этим, существует необходимость в деятельности частного кредитного бюро. Поскольку у частного кредитного бюро есть база данных всего банковского сектора, он может создавать собственные скоринги и анализировать их на основе этой базы данных. Это стратегический проект, и Unibank являясь одним из восьми акционеров организации, также выступает в Наблюдательном совете. Unibank будет и впредь оказывать полную поддержку частному кредитному бюро. Бюро разработает систему скоринга. Эта система скоринга позволит каждому банку проанализировать своих клиентов. В результате этих анализов скорость и качество выдачи кредитов улучшатся. Это главный момент в создании кредитного бюро. Бюро также имеет много преимуществ для своих клиентов. В результате анализа появятся благоприятные условия для уменьшения процентных ставок в долгосрочной перспективе.

- Как вы оцениваете тенденции развития банковского рынка Азербайджана в ближайшем будущем, рассматривая мировые банковские тренды на фоне новшеств?

В настоящее время общая тенденция во всех банках заключается в повышении эффективности и оптимизации процессов. Это означает увеличение тенденции цифрового банкинга. Существует хороший рыночный опыт, и все банки хотят применить этот передовой опыт. Инвестиционная банковская деятельность является одной из новых тенденций на рынке. Банки теперь понимают, что для получения новых доходов необходимо выйти за пределы страны. Другой тенденцией, вероятно, является расширение финансового сектора. К сожалению, в нынешней макроэкономической ситуации в банковском секторе Азербайджана только депозиты являются источниками финансирования. Поскольку депозиты являются краткосрочными, банки могут предоставлять только краткосрочные кредиты за счет этих средств. Банки не могут выступать в качестве источника долгосрочного финансирования для поддержки малого и среднего бизнеса или некоторых стартапов. Существует необходимость в создании частных фондов для долгосрочных финансирований, поэтому для этих источников нельзя использовать только государственные средства. В настоящее время долгосрочными источниками финансирования в Азербайджане являются только государственные фонды - Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд, Национальный фонд поддержки предпринимательства. Этого, конечно же, недостаточно для финансирования бизнеса в больших объемах. Частные пенсионные фонды могут осуществлять как минимум 10-летние накопления. Инвестировав свои средства эти фонды могут более длительный период их сохранять. Банк будет уверен, что средства этого фонда останутся не на один-два года, а на более длительный период и будут стабильны. Поскольку он является источником стабильного финансирования, банк также может предоставлять долгосрочные кредиты, которые отвечают потребностям бизнеса. Создание пенсионных фондов для осуществления долгосрочного кредитования было бы отличным решением.

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