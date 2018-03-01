Назначен глава Агентства развития малого и среднего предпринимательства Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Орхан Мамедов назначен исполнительным директором Агентства развития малого и среднего предпринимательства при министерстве экономики Азербайджана.

Отметим, что Орхан Мамедов получил степень бакалавра по специальности «Международные отношения» в Бакинском государственном университете и магистерскую степень по управлению бизнесом в Университете «Одлар Юрду», окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности «Финансы и кредит».

В 2005 году он работал референтом в МИД, в 2006-2007 годах - ведущим консультантом в отделах по международным отношениям министерства промышленности и энергетики, в 2007-2008 годах - главным консультантом, заместителем заведующего и заведующим отделом политики развития предпринимательства и межгосударственного экономического сотрудничества министерства экономики.

Свободно владеет русским и английским языками.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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