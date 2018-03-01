Капитализация банковского сектора Азербайджана продолжит расти - финрегулятор (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В 2018 году капитализация банков Азербайджана продолжит увеличиваться. Об этом, в ходе ежегодного заседания международного рейтингового агентства Fitch Ratings в Баку, сообщил в четверг заместитель главного исполнительного директора и глава департамента стратегических услуг Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Асим Зульфугаров.

По словам Зульфугарова, это связано с вливанием капитала, осуществляемым банками Азербайджана.

"С начала текущего года ряд азербайджанских банков уже увеличил свой уставный капитал. Кроме того, в настоящее время мы ожидаем дальнейшего роста капитализации рынка, так как ряд банков планирует осуществить вливание капиталов на общую сумму в 400 миллионов манатов", - сказал Зульфугаров.

Зульфугаров отметил, что в 2017 году банки в Азербайджане направили около 900 миллионов манатов на капитализацию. Он также отметил, что общая капитализация банков страны к концу года составила 3,71 миллиарда манатов.

"В прошлом году рынок также вышел на прибыльность. По итогам года совокупная прибыль банков составила 883,6 миллиона манатов. В целом, согласно отчетности, 19 банков завершили год с прибылью, а оставшиеся 11 - с убытком.

В Азербайджане действует 30 банков.

Официальный курс на первое марта составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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