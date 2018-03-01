Сокращение кредитных портфелей банков Азербайджана постепенно остановилось - Палата (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - К концу минувшего года, процесс сокращения совокупного кредитного портфеля банков Азербайджана постепенно остановился. Об этом, в ходе ежегодного заседания международного рейтингового агентства Fitch Ratings в Баку, сообщил в четверг заместитель главного исполнительного директора и глава департамента стратегических услуг Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана Асим Зульфугаров.

"Основной причиной резкого сокращения кредитного портфеля можно назвать реструктуризацию Международного банка Азербайджана (МБА). Но если исключить МБА, а также уже закрывшийся Demirbank, то можно увидеть, что к концу 2017 года совокупный кредитный портфель банков Азербайджана даже незначительно вырос - на 0,1 процента", - сказал Зульфугаров.

По данным Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана, совокупный кредитный портфель банков страны составил 11,34 миллиарда манатов, сократившись по сравнению с 2016 годом на 28,5 процента.

Доля просроченных займов в кредитном портфеле банков и небанковских кредитных организаций составила 13,8 процента.

В Азербайджане действует 30 банков.

Официальный курс на первое марта составляет 1,7001 AZN/USD.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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