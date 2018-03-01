На малые предприятия Казахстана приходится больше половины объема бизнес-кредитов

1 марта 2018 20:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Портфель бизнес-кредитования в Казахстане снизился в январе 2018 года чуть более чем на 300 миллиардов тенге (-2 процента) и составил 16 триллионов тенге, сообщает Первое кредитное бюро (ПКБ) Казахстана.

Более 56 процентов в структуре портфеля занимают малые предприятия, около 10 процентов - средние и 22,2 процента - крупные. Кредитование индивидуальных предпринимателей занимает в портфеле 5,5 процента.

При этом, как отметили в бюро, с прошлого года структура не претерпела значительных изменений.

Между тем по итогам января 2018 года совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лиц составила 5,2 триллиона тенге, уменьшившись с начала года на 0,6 процента.

По сравнению с декабрем 2017-го количество выданных кредитов сократилось более чем на девять процентов, а совокупная сумма выдачи кредитов - более чем на 20 процентов. Такая динамика, как правило, является следствием фактора сезонности — спрос на потребительское кредитование падает в январе после пиков в конце года.

Индекс кредитного здоровья (ИКЗ), рассчитываемый ПКБ, продемонстрировал позитивную динамику в начале года, прибавив один пункт и составив 69 пунктов.

Несмотря на снижение совокупного объема выдач, отдельное направление кредитования - кредитные карты - показало прирост на 9,3 процента. Динамика автокредитования совпала с общерыночной динамикой (-21 процент). Крупнейший сегмент рынка — потребительское беззалоговое кредитование потеряло 13 процентов, а наибольшее снижение произошло в сегменте залоговых потребительских кредитов (почти 66 процентов).

Официальный курс на 1 марта - 320 KTZ/USD

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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