Бразилия назвала приоритетные для сотрудничества с Азербайджаном сферы

БАКУ /Trend/ - Бразилия намерена расширять сотрудничество с Азербайджаном в нескольких направлениях, говорится в статье, посвященной азербайджано-бразильским отношениям, опубликованной американским журналом Eurasia Review.

Согласно статье, стратегическое партнерство между Азербайджаном и Бразилией является свидетельством динамичной внешней политики официального Баку. Такое интерактивное партнерство, по мнению автора статьи, также является одним из конкретных результатов Бакинского процесса, который расширил дипломатическое общение и сотрудничество между Азербайджанской Республикой и другими крупными мировыми игроками, такими как Бразилия.

Автор статьи полагает, что продолжая плодотворное партнерство с Азербайджаном, Бразилия усилит двустороннее сотрудничество в таких сферах, как культура, экономика, торговля и логистика.

Отметим, что в рамках визита в Азербайджан министра иностранных дел Бразилии Алоизио Нуньес Феррейры в ноябре 2017 года и его встречи с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым стороны обсудили дальнейшее развитие экономического сотрудничества между двумя странами.

Было отмечено, что обе страны могли бы наладить сотрудничество в сферах сельского хозяйства, торговли, инвестиций, туризма, ИКТ, энергетики и других.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Бразилией в 2017 году составил 172,59 миллиона долларов, что почти на пять процентов превышает показатель 2016 года.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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