Вступило в силу соглашение о деятельности ЕИБ в Узбекистане

3 марта 2018 14:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вступило в силу рамочное соглашение между Узбекистаном и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о его деятельности на территории страны, сообщает в субботу пресс-служба МИД Узбекистана.

В октябре 2017 года ЕИБ и Узбекистан подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, которое определяет правовые основы деятельности банка в стране. По условиям соглашения, банк официально сможет осуществлять поддержку проектов государственного и частного секторов в таких сферах, как инфраструктура, энергетика и энергоэффективность, а также развитие малого бизнеса.

Практически сразу после подписания рамочного соглашения экспертная группа ЕИБ приступила к выработке программы действий и другим подготовительным работам по выходу на узбекский рынок со своими кредитными ресурсами.

По оценке официальных лиц из ЕС, открытие деятельности ЕИБ в стране, которая является стратегически важным партнером Евросоюза в Центральной Азии, станет позитивным моментом для отношений между Европой и Узбекистаном.

(Автор: Али Мустафаев)

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