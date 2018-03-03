Казахстан увеличит экспорт пшеницы во Вьетнам

3 марта 2018 18:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала 2018 года, благодаря новому транспортному коридору, во Вьетнам экспортированы 5 000 тонн казахстанской пшеницы, сообщают в субботу казахстанские СМИ.

Морской порт Ляньюньган позволит ежегодно переправлять 150 тысяч контейнеров из Казахстана. К 2020 году их число может увеличиться до 500 тысяч.

Как отметили представители казахстано-китайской логистической компании «Ляньюньган», в ближайшее время планируется развитие направления Китай - Европа и увеличение грузопотока через пограничные переходы Хоргос и Алашанькоу. Это позволит расширить экспортные возможности Казахстана.

«Недавно из Казахстана во Вьетнам мы перевезли множество контейнеров с зерном. Эта работа будет продолжаться. Планируем увеличить объем и количество видов грузов из Казахстана. Мы также можем осуществить логистический оборот не только зерна, но и говяжьего и куриного мяса из Казахстана в Юго-Восточную Азию, и фрукты-ягоды оттуда в Казахстан. Это позволит снизить стоимость перевозок и, соответственно, цены на продукты», - сказал Лю Бин, главный директор казахстано-китайской логистической компании.

(Автор: Али Мустафаев)

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