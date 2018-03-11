В Азербайджане начинается совместное с Ираном производство автомобилей

11 марта 2018 14:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В апреле текущего года на автомобильном заводе в Нефтчалинской промышленной зоне начнется серийная сборка автомобилей.

Об этом Trend заявил основатель компании AzerMash Эмин Ахундов.

По его словам, открытие завода ожидается в конце марта 2018 года. При этом, Ахундов отметил, что в церемонии открытия ожидается участие президента Ирана Хасана Роухани, чей визит в Азербайджан запланирован на 28 марта.

Как ожидается, на этом заводе будет налажен выпуск автомобилей марок Dena, Rana, Soren и Samand, а также ряда моделей Peugeot. Ежегодная мощность завода составит около 10 000 автомобилей. В будущем автомобили планируется поставлять в Украину, Россию и страны Центральной Азии.

В настоящее время, добавил Ахундов, обсуждается возможность налаживания производства запчастей на заводе.

Шестого августа 2016 года крупный иранский автопроизводитель Iran Khodro и азербайджанская компания Azeurocar ("дочка" AzerMash) подписали соглашение о создании совместного автомобильного завода в Нефтчалинской промышленной зоне. Общая стоимость проекта оценивается в 24 миллиона манатов. 75 процентов инвестиций вложит азербайджанская сторона, 25 иранская.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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