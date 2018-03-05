Президент Ильхам Алиев обновил состав межправкомиссии с Украиной

5 марта 2018 20:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента от 26 августа 2006 года "Об утверждении нового состава межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Украиной".

Согласно распоряжению, председателем комиссии назначается министр энергетики; членами комиссии - заместитель министра оборонной промышленности, заместитель министра иностранных дел, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям, заместитель министра экономики, заместитель министра культуры и туризма; заместитель министра образования; заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий, заместитель председателя Государственного таможенного комитета, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Украине, вице-президент Государственной нефтяной компании, генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

Министерству иностранных дел поручено проинформировать украинскую сторону о внесенных изменениях.

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