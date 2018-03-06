Президент Ильхам Алиев предоставил субсидии для развития пчеловодства (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о стимулировании развития пчеловодства.

В распоряжении говорится, что в Азербайджане существуют около 600 видов медоносных растений, из которых почти 200, как источник нектара и цветочной пыльцы, создают еще большие природные возможности для расширения пчеловодства. Развитие пчеловодства благодаря данным возможностям может внести вклад в увеличение доходов сельского населения и обеспечение его занятости.

В целях развития пчеловодства в стране в последние годы был осуществлен ряд мер. Так, при Научно-исследовательском институте животноводства Министерства сельского хозяйства Азербайджана был создан Центр пчеловодства, а также учреждена Ассоциация пчеловодов Азербайджана. В настоящее время принимаются целенаправленные меры в области расширения практики племенного пчеловодства, создания генофондных пчелиных хозяйств, усовершенствования системы контроля за качеством продукции пчеловодства, организации ярмарок выставки-продажи и пр. Как результат данных мер, наблюдается значительный рост в количестве пчелиных семей, производстве меда и другой продукции пчеловодства и экспорте меда.

Согласно документу, в целях стимулирования развития пчеловодства в стране, поддержки малого предпринимательства и обеспечения занятости в сельской местности для физических и юридических лиц, занимающихся пчеловодством, установливается субсидия в размере 10 манатов ежегодно на пять лет, включая и 2018 год, за каждую пчелиную семью (улей).

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок по согласованию с Президентом Азербайджана утвердить порядок предоставления физическим и юридическим лицам, занимающимся пчеловодством, субсидии за каждую пчелиную семью (улей), обеспечить финансирование субсидии, установленной в части 1 настоящего Распоряжения, на 2018 год за счет средств, предусмотренных в подпункте 1.10.1.10 Указа Президента Азербайджанской Республики «О ряде вопросов, связанных с применением Закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год» от 25 декабря 2017 года номер 1756 для «Реформ в области сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства, охоты и охраны окружающей среды», и предусмотрение в соответствующем порядке средств, требуемых на очередные годы, в государственном бюджете на каждый год, решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Министерству сельского хозяйства Азербайджана поручено совместно с Государственным комитетом по статистике раз в год в период, предусмотренный в части 1 настоящего Распоряжения, информировать Президента Азербайджана о количестве пчелиных семей на начало и конец года, размере предоставленной субсидии, а также динамике объема производства меда, для выращивания высокопродуктивных медоносных пчел и увеличения производства продукции пчеловодства принять соответствующие меры, направленные на улучшение селекционно-племенной работы в пчеловодстве.

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