Филиал Azer Turk Bank в Нахчыване переехал в новый офис (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Филиал государственного Azer Turk Bank в Нахчыване продолжит деятельность по новому адресу.

Как говорится в сообщении банка, распространенном во вторник, в рамках концепции банка по развитию сети обслуживания в регионах, филиал теперь функционирует в новом просторном двухэтажном здании, расположенном на одной из центральных улиц города. Основной целью этого шага является повышение удобства клиентов, создание комфортных условий для оперативного и высококачественного банковского обслуживания. Новое здание включает в себя совмещение решений, обуславливающих как практичность, так и эстетичность интерьера, отвечающего всем современным требованиям.

В филиале клиенты могут провести рассчетно-кассовые операции, операции по вкладам, кредитам, денежные переводы, осуществить различные выплаты, обмен валюты и другие банковские услуги.

Новый офис обладает всеми необходимыми условиями и возможностями для оказания клиентам высококачественного банковского обслуживания.

75 процентов акций Azer Turk Bank, осуществляющего деятельность с 1995 года, принадлежит азербайджанскому государству.

С более подробной информацией о сети обслуживания, продукции и услугах банка можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр банка по номеру (012) 945.

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