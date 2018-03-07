Си Цзиньпин о необходимости обеспечить высококачественного развития экономики Китая (ФОТО)

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость обеспечить высококачественное экономическое развитие, по-деловому провести работу по ликвидации бедности.

Как передает агентство Синьхуа, с таким заявлением Си Цзиньпин, который также является генеральным секретарем ЦК КПК и председателем ЦВС, выступил на панельной дискуссии с депутатами от автономного района Внутренняя Монголия в рамках первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва.

Для обеспечения высококачественного развития экономики необходимо сосредоточить внимание на трансформации и оптимизации производственной структуры, приложить большие усилия к укреплению и улучшению реального сектора экономики, сказал Си Цзиньпин.

Китайская экономика перешла от этапа быстрого роста к периоду высококачественного развития, отметил Си Цзиньпин, предупреждая, что старый образ мышления может привести страну в никуда, и она упустит благоприятные шансы для своего развития

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