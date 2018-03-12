Официальный курс маната к мировым валютам на 12 марта

12 марта 2018 09:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0953 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на понедельник.

Курсы валют и драгметаллов

12.03.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

2.0953

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3376

1 аргентинский песо

1 ARS

0.084

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8676

1 бразильский реал

1 BRL

0.5222

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1439

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1598

1 чешская крона

1 CZK

0.0822

1 чилийский песо

1 CLP

0.2821

1 китайский юань

1 CNY

0.2685

1 датская крона

1 DKK

0.2812

1 грузинский лари

1 GEL

0.6959

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2169

1 индийская рупия

1 INR

0.0262

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.3564

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0124

100 иранских риалов

100 IRR

0.0038

1 шведская крона

1 SEK

0.2065

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7907

1 израильский шекель

1 ILS

0.4934

1 канадский доллар

1 CAD

1.3276

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6651

1 казахский тенге

1 KZT

0.0053

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4349

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0913

1 молдавская лея

1 MDL

0.1023

1 египетский фунт

1 EGP

0.0965

1 норвежская крона

1 NOK

0.219

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0208

1 польский злотый

1 PLN

0.4998

1 российский рубль

1 RUB

0.0299

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2936

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4632

1 турецкая лира

1 TRY

0.4463

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0581

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1927

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0653

100 японских иен

100 JPY

1.5977

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2443

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