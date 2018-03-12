Туркменистану необходимо ослабить меры валютного регулирования - МВФ

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистану необходимо ослабление мер валютного регулирования в отношении импорта и других текущих международных платежей, говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда (МВФ) по итогам визита миссии международного финансового института в Ашхабад.

"Темп и состав мер по корректировке следует подобрать таким образом, чтобы смягчить неблагоприятное воздействие на экономический рост и уязвимые слои населения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основная задача экономической политики Туркменистана в краткосрочной перспективе по-прежнему заключается в принятии мер по сокращению внешних дисбалансов. Положительной оценки заслуживает недавнее снижение доли государственных капиталовложений в экономике Туркменистане. Однако, учитывая размер внешнего дефицита, следует рассмотреть необходимость принятия дополнительных мер, в том числе по корректировке обменного курса и дальнейшему ужесточению налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.

МВФ подчеркивает, что реформы в реальном секторе должны быть сосредоточены на существенном упрощении административных процедур и правил, ускорении реформ и приватизации государственных предприятий, а также привлечении прямых иностранных инвестиций.

"Упрощенная основа функционирования свободных экономических зон потенциально поможет привлечь новые частные инвестиции, в том числе зарубежные, а полученный положительный опыт может быть более широко распространен во всем Туркменистане", - говорится в пресс-релизе.

Сокращение дефицита бюджета должно быть поддержано дальнейшей оптимизацией государственных капиталовложений, повышением эффективности расходов и дополнительными реформами субсидий при одновременной защите уязвимых слоев населения, пишет МВФ.

Центральному банку рекомендовано переориентировать свое участие в приобретении государственных ценных бумаг с первичного на вторичный рынок, поддерживая при этом денежно-кредитную стабильность.

"Постепенный отказ от целевого кредитования, более широкое использование оценки риска при определении цены кредита, а также более прочная основа финансового регулирования помогут сохранить финансовую стабильность в среднесрочной перспективе", - отмечает банк.

Туркменистан взял курс на постепенный переход к рыночной экономике, что получило свое отражение в Конституции. На данном этапе осуществлен ряд мероприятий: деноминация нацвалюты, переход в 2014 году к международным стандартам бухгалтерского учета.

В начале 2015 года Центральный банк Туркменистана установил официальный курс национальной валюты 3,50 маната за один доллар, который до сих пор сохраняется.

На данном этапе создается нормативно-правовая база, сформированы товарно-сырьевая, валютная биржи, биржа труда, создаются условия для свободной оптовой торговли. Поставлены цели по созданию в стране и других институтов рыночной инфраструктуры, товарного рынка, фондового рынка, рынка ценных бумаг, информационных, консультативных и аудиторских центров.

Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа - импортерами являются Китай и Иран. В то же время Россия - традиционный покупатель, в 2016 году прекратила закупки туркменского газа. На этом фоне туркменские предприниматели стали испытывать сложности из-за ограничений конвертации валюты.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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