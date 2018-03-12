Туркменистану необходимо ослабить меры валютного регулирования - МВФ

12 марта 2018 10:51 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистану необходимо ослабление мер валютного регулирования в отношении импорта и других текущих международных платежей, говорится в пресс-релизе Международного валютного фонда (МВФ) по итогам визита миссии международного финансового института в Ашхабад.

"Темп и состав мер по корректировке следует подобрать таким образом, чтобы смягчить неблагоприятное воздействие на экономический рост и уязвимые слои населения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, основная задача экономической политики Туркменистана в краткосрочной перспективе по-прежнему заключается в принятии мер по сокращению внешних дисбалансов. Положительной оценки заслуживает недавнее снижение доли государственных капиталовложений в экономике Туркменистане. Однако, учитывая размер внешнего дефицита, следует рассмотреть необходимость принятия дополнительных мер, в том числе по корректировке обменного курса и дальнейшему ужесточению налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.

МВФ подчеркивает, что реформы в реальном секторе должны быть сосредоточены на существенном упрощении административных процедур и правил, ускорении реформ и приватизации государственных предприятий, а также привлечении прямых иностранных инвестиций.

"Упрощенная основа функционирования свободных экономических зон потенциально поможет привлечь новые частные инвестиции, в том числе зарубежные, а полученный положительный опыт может быть более широко распространен во всем Туркменистане", - говорится в пресс-релизе.

Сокращение дефицита бюджета должно быть поддержано дальнейшей оптимизацией государственных капиталовложений, повышением эффективности расходов и дополнительными реформами субсидий при одновременной защите уязвимых слоев населения, пишет МВФ.

Центральному банку рекомендовано переориентировать свое участие в приобретении государственных ценных бумаг с первичного на вторичный рынок, поддерживая при этом денежно-кредитную стабильность.

"Постепенный отказ от целевого кредитования, более широкое использование оценки риска при определении цены кредита, а также более прочная основа финансового регулирования помогут сохранить финансовую стабильность в среднесрочной перспективе", - отмечает банк.

Туркменистан взял курс на постепенный переход к рыночной экономике, что получило свое отражение в Конституции. На данном этапе осуществлен ряд мероприятий: деноминация нацвалюты, переход в 2014 году к международным стандартам бухгалтерского учета.

В начале 2015 года Центральный банк Туркменистана установил официальный курс национальной валюты 3,50 маната за один доллар, который до сих пор сохраняется.

На данном этапе создается нормативно-правовая база, сформированы товарно-сырьевая, валютная биржи, биржа труда, создаются условия для свободной оптовой торговли. Поставлены цели по созданию в стране и других институтов рыночной инфраструктуры, товарного рынка, фондового рынка, рынка ценных бумаг, информационных, консультативных и аудиторских центров.

Туркменистан занимает одну из ключевых позиций в регионе по поставкам природного газа - импортерами являются Китай и Иран. В то же время Россия - традиционный покупатель, в 2016 году прекратила закупки туркменского газа. На этом фоне туркменские предприниматели стали испытывать сложности из-за ограничений конвертации валюты.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Туркменистане стартует сезон сева хлопчатника
Туркменистан 10:39
В Туркменистане объявлен тендер на строительство шерстопрядильной фабрики
Тендеры 09:49
Афганистан и Турция закупают в Туркменистане нефтепродукты
Энергетика 09:40
Туркменистан и Бангладеш обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики и транспорта
Энергетика 10 марта 12:07
В Туркменистане одобрена госпрограмма поддержки субъектов МСП
Бизнес 10 марта 11:01
Президент Туркменистана направил соболезнования в связи с крушением российского самолета
Туркменистан 10 марта 10:51
Запланирован официальный визит президента Туркменистана в Кувейт и ОАЭ
Туркменистан 10 марта 10:34
Ашхабад и Анкара провели политические консультации
Туркменистан 10 марта 10:29
Туркменский НПЗ проводит модернизацию
Энергетика 9 марта 17:51
Госбанк Туркменистана объявил тендер
Тендеры 9 марта 11:31
Министерство текстильной промышленности Туркменистана объявило тендер
Тендеры 9 марта 11:03
Ашхабад и Казань согласовали экспортно-импортные операции
Бизнес 9 марта 11:02
Турецкая компания приступила к строительству текстильного комплекса в Туркменистане
Бизнес 9 марта 10:53
Туркменистан объявил тендер по строительству железнодорожного пути
Тендеры 9 марта 10:37
Газовый госконцерн Туркменистана объявляет тендер
Тендеры 8 марта 12:13
Туркменистан и РФ обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Бизнес 8 марта 11:04
Туркменистан формирует важнейший телекоммуникационный мост в регионе - президент
Туркменистан 7 марта 15:26
Туркменистан завершает строительство прикаспийского порта
Бизнес 7 марта 14:32