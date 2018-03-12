Азербайджан и ЕС могут завершить переговоры по новому соглашению о партнерстве к концу года - Махмуд Мамедгулиев (ФОТО)

БРЮССЕЛЬ /Trend/ - Переговоры по новому соглашению о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) планируется завершить к концу 2018 года, то есть к следующему заседанию "Восточного партнерства". Такую надежду выразил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев, выступая в понедельник на мероприятии, посвященном запуску новой институциональной структуры инициативы «Восточное партнерство» в Брюсселе (Бельгия).

«В прошлом году мы начали переговоры с ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве. Наши переговоры идут по трем направлениям: по политическому сектору, торговле и инвестициям и секторальные переговоры», - сказал замминистра.

Мамедгулиев отметил, что в политическом секторе стороны добились определенного прогресса, добавив, что следующий раунд переговоров по этому сектору состоится в апреле в Баку.

«Мы очень близки к завершению секторальных переговоров. Остается согласовать несколько вопросов. Надеюсь, что 16 марта [в ходе предстоящей видеоконференции] мы завершим секторальные переговоры», - сказал он.

Что касается торгово-инвестиционной сферы, Мамедгулиев сказал, что в этой области есть некоторые проблемы. «Азербайджан пока не является членом Всемирной торговой организации (ВТО). Мы стремимся найти пути решения существующих проблем и добиться прогресса», - пояснил он.

В ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.