Казахстанский тенге остается стабильным к доллару США

12 марта 2018 14:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась дневная торговая сессия по иностранной валюте.

В торгах приняли участие 22 банков, сообщает в понедельник KASE.

Средневзвешенный курс доллара с расчетами T+0 (расчет произошел немедленно) составил 320,74 тенге за доллар при объеме торгов 36,200 миллиона долларов.

По доллару с расчетами Т+1 (расчет произойдет через день) и Т+2 (расчет произойдет через два дня) в тенге сделок заключено не было.

Cредневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге составил 395,50 тенге за евро при объеме торгов 800 тысяч евро.

По евро с расчетами Т+1 и Т+2 в тенге сделок заключено не было.

Средневзвешенный курс доллара по итогам утренней и дневной сессий составил 320,55 тенге за доллар, суммарный объем торгов – 70,750 миллиона долларов.

(Автор: Али Мустафаев)

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