Индийские компании хотят инвестировать в сферу фармацевтики Азербайджана - посол (версия 2)

12 марта 2018 18:04 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Индийские компании заинтересованы в создании совместных предприятий с Азербайджаном в сфере фармацевтики, заявил на пресс-конференции в понедельник посол Индии в Азербайджане Санджай Рана.

"Индия славится своей фармацевтической промышленностью. Индийские компании заинтересованы в открытии совместных предприятий в области фармацевтики, в частности на территории Пираллахинского промышленного парка", - отметил дипломат.

До его словам, сегодня уже ведутся переговоры о создании такого предприятия на территории Азербайджана между индийской SunPharma и азербайджанской Gilan Holding.

В настоящее время в Пираллахинском промышленном парке идет строительство ряда заводов по производству фармацевтической продукции. Среди них - совместные азербайджано-российский и азербайджано-иранский заводы. Также заинтересованность в создании совместных предприятий выразили Украина и Беларусь.

Отметим, что Пираллахинский промышленный парк создан распоряжением Президента Азербайджана в сентябре 2016 года и специализируется на производстве фармацевтической продукции. Здесь, как и в других промышленных парках, инвесторы освобождены на семь лет от уплаты различных налогов и таможенных пошлин.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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