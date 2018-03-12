Азербайджан диктует свои условия даже в Ереване (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская делегация приняла участие в XIII заседании межправительственной комиссии TRACECA (Евразийский транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия), проходившем в Ереване, и достигла всех поставленных целей, сообщил в понедельник Trend источник в правительстве Азербайджана.

По его словам, для азербайджанской делегации все прошло нормально.

"В состав делегации под руководством национального секретаря TRACECA по Азербайджану Акифа Мустафаева вошли также представители на уровне замглавы департамента министерства иностранных дел, завотделом министерства транспорта, связи и высоких технологий, а также представитель на уровне главного советника из министерства транспорта, связи и высоких технологий", – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что перед делегацией стоял ряд важных задач.

"В частности, одной из задач было не дать возможности состояться выборам генерального секретаря TRACECA. Дело в том, что согласно положениям о секретариате генеральный секретарь избирается сроком на два или три года, а следующее заседание МПК пройдет в 2019 году в Баку. Поэтому если бы в Ереване состоялись выборы генсека, то в Баку выборы уже не состоялись бы, и избранный кандидат был бы генсеком в период председательства Армении и в период председательства Азербайджана. Было решено, что это не соответствует интересам Азербайджана, и генсек, избранный в Ереване, вероятно, больше бы служил интересам Армении. Однако благодаря проделанной работе избрание генсека не состоялось, потому что не было консенсуса, и срок председательства нынешнего генсека продлили еще на год. Таким образом, выборы нового генерального секретаря состоятся в 2019 году в Баку на XIV заседании МПК. Конечно, представители Азербайджана и Армении не могут быть избраны в качестве генсека TRACECA, так как страны находятся в состоянии войны. В Баку выборы будут проведены на условиях, что страны будут заранее оповещены о кандидатах, которые представят свои программы развития коридора, чего раньше не делалось. Теперь есть уверенность, что у всех членов TRACECA будет возможность выбрать самого достойного человека, который будет служить развитию коридора", - сказал источник.

Также, по его словам, азербайджанской делегации удалось добиться отмены принятия декларации XIII заседания.

"Из тексте декларации, которую намеревались принять, была удалена фраза, которая была в пользу Азербайджана, о ссылке на декларацию Бакинского саммита 1998 года. Азербайджанская делегация остановила процесс принятия декларации, и поэтому она, учитывая, что Армения хотела внести свои дополнения, не была принята. Были приняты только резолюции. Таким образом, цели и задачи, поставленные перед делегацией, были на 100 процентов выполнены", - сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что в заседании не принимала участия делегация Турции.

"Дело в том, что перед заседанием МПК Ереван аннулировал протоколы, которые были подписаны в Швейцарии о нормализации армяно-турецких отношений. Турция в ответ на это не приехала на заседание. В итоге флаги Турции и Узбекистана отсутствовали в месте проведения мероприятия, хотя эти страны являются членами основного многостороннего соглашения (ОМС). По требованию азербайджанской стороны флаги Турции и Узбекистана были установлены так же, как флаги других 11 стран", - сказал источник.

Он отметил, что безопасность делегации Азербайджана была обеспечена на высоком уровне.

"По этому поводу были обращения генеральному секретарю TRACECA и Армении на самом высоком уровне, в результате чего безопасность была обеспечена вплоть до сопроводительного эскорта машин", - сказал источник в правительстве.

TRACECA является международной программой сотрудничества в области транспорта между ЕС и странами-партнерами в Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Организация имеет постоянный секретариат в Баку.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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