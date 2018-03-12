Азербайджан и Индия расширяют экономическое сотрудничество (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Завтра будет подписан меморандум взаимопонимания между торгово-промышленными палатами Азербайджана и Индии, Конфедерацией предпринимателей Азербайджана, а также Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO).

Об этом сказал в понедельник на пресс-конференции посол Индии в Баку Санджай Рана.

Документ, направленный на расширение и укрепление экономических и торговых связей, а также бизнес-отношений между двумя странами, будет подписан завтра в рамках бизнес-форума, добавил посол.

В свою очередь, генеральный секретарь торгово-промышленной палаты Индии Саураб Саньял отметил, что Азербайджану и Индии необходимо расширять торговый оборот. По его словам, в 2017 году этот показатель составил 462 миллиона долларов, но эти цифры не соответствуют имеющемуся потенциалу.