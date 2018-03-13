Официальный курс маната к мировым валютам на 13 марта

13 марта 2018 09:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 марта установлен на уровне 1,7 и 2,0957 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.

Курсы валют

13.03.2018

1 доллар США

1 USD

1.7

1 евро

1 EUR

2.0957

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3378

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0842

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8669

1 бразильский реал

1 BRL

0.5212

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4628

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1436

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1596

1 чешская крона

1 CZK

0.0823

1 чилийский песо

1 CLP

0.2815

1 китайский юань

1 CNY

0.2687

1 датская крона

1 DKK

0.2814

1 грузинский лари

1 GEL

0.6989

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2169

1 индийская рупия

1 INR

0.0262

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.3614

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0124

100 иранских риалов

100 IRR

0.0038

1 шведская крона

1 SEK

0.2062

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7932

1 израильский шекель

1 ILS

0.4936

1 канадский доллар

1 CAD

1.323

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6619

1 казахский тенге

1 KZT

0.0053

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1123

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.4352

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0915

1 молдавская лея

1 MDL

0.1027

1 египетский фунт

1 EGP

0.0966

1 норвежская крона

1 NOK

0.2192

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0209

1 польский злотый

1 PLN

0.4985

1 российский рубль

1 RUB

0.0299

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2944

1 саудовский риал

1 SAR

0.4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.4639

1 турецкая лира

1 TRY

0.4421

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0581

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1926

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4857

1 украинская гривна

1 UAH

0.0656

100 японских иен

100 JPY

1.5921

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2435

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