Азербайджан работает над привлечением инвестиций в развитие новых торговых маршрутов - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан работает над привлечением инвестиций в развитие новых торговых маршрутов. Об этом во вторник в Баку на первой конференции группы поддержки "Шелкового пути" Парламентской ассамблеи ОБСЕ сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"В частности, Азербайджан провел переговоры с Deutsche Bank и рядом других потенциальных инвесторов из стран, заинтересованных в этих маршрутах", - сказал Мамедъяров.

Он отметил, что развитие международных транспортных маршрутов вносит весомый вклад в экономическое развитие региона ОБСЕ. "За предыдущие несколько дней Азербайджан предпринял значительные шаги в направлении диверсификации экономики. И в этом плане инвестиции в транспортные коридоры, ввиду географического расположения Азербайджана, очень важно", - сказал Мамедъяров.

Значительными экономическими проектами Азербайджана, по словам министра, также является создание зоны свободной торговли Алят, развитие международного морского торгового порта в Баку. Он подчеркнул, что Азербайджан расширяет свой инвестиционный потенциал, создавая благоприятные условия для зарубежных инвесторов, а также развивая приоритетные неэнергетические сферы для привлечения инвестиций. "Эти шаги являются частью стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В прошлом году мы сдали в эксплуатацию железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, которая является надежным и значимым железнодородным сообщением как для Азии, так и для Европы", - сказал министр.

Он отметил, что значимым транспортным сообщением с участием Азербайджана также является "Ляпис-Лазури", который станет еще одним связующим звеном между Западом и Востоком.

"Маршрут "Шелкового пути" послужит важным толчком экономического развития не только для Азербайджана, но и для всех стран-участниц маршрута", - сказал Мамедъяров.

(Автор: Али Мустафаев)

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