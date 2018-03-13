В Балаханском промпарке Азербайджана заработает еще 5 предприятий (версия 2)

13 марта 2018 13:39 (UTC+04:00)

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Баку /Trend/ - В этом году в Балаханском промышленном парке заработает еще пять предприятий, сказал на пресс-конференции во вторник председатель правления ОАО "Тамиз Шахар" Этибар Аббасов.

Данные предприятия будут заниматься переработкой полиэтилена, пищевых масел и отходов, пластика, бумаги, производством активированного угля и изоленты.

На сегодняшний день, отметил Аббасов, в промышленном парке уже действует пять предприятий. Таким образом, общее в этом году начнут работу все предприятия, зарегистрированных в промышленном парке резидентов.

Балаханский промышленный парк создан распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 декабря 2011 года. Управляющей компанией промышленного парка является ОАО "Тамиз Шахар".

В настоящее время здесь зарегистрированы 10 резидентов: компании Ekokat, Az.Ekol, METAK, Foriella, Bioropean, Altura Group, Alphapack Azerbaijan, Carboza, индивидуальные предприниматели Этибар Эминов, Тарлан Азимов.

(Автор: Илькин Шафиев)

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