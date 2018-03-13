Азербайджан играет очень важную роль в обеспечении связей между Европой и Азией - EEAS

БРЮССЕЛЬ /Trend/ - Азербайджан играет очень важную роль в обеспечении связи между Европой и Азией. Об этом сказал Trend во вторник заместитель управляющего директора Европейской службы внешних действий (EEAS) Люк Девинь в кулуарах мероприятия, посвященном запуску новой институциональной структуры инициативы «Восточное партнерство» в Брюсселе (Бельгия).

«Азербайджан помогает связать Европу со странами Каспийского региона, с Туркменистаном, Казахстаном и далее с Китаем. Очевидно, что в этом контексте Азербайджан имеет большое значение. Это очень важно, что Азербайджан развивает свою роль в качестве хаба», - сказал он.

Отметим, что запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс превратил Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) в приоритетный для Китая вариант транспортировки грузов в Европу. Объем железнодорожной транспортировки из Китая через Казахстан в Европу достиг 102 тысячи контейнеров к началу ноября 2017 года. Текущие планы нацелены на то, чтобы к 2020 году достигнуть двух миллионов контейнеров.

Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает из Китая, через Казахстан, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию или Украину - в Европу.

Девинь также высоко оценил роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и подчеркнул значение проекта «Южный газовый коридор».

«Мы очень позитивно оцениваем и поддерживаем этот проект. Недавно, во время заседания Консультативного совета по «Южному газовому коридору» в Баку вице-президент Европейской комиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович еще раз подчеркнул нашу полную поддержку этому проекту», - сказал он.

По мнению Девина, будет еще лучше, когда Азербайджан примет международные и европейские стандарты, и присоединится к Всемирной торговой организации (ВТО).

«Присоединение к ВТО обеспечит международную нормативную базу, и компании будут знать, каким минимальным стандартам они должны отвечать в Азербайджане. Мы готовы помочь Азербайджану вступить в ВТО, потому что это хорошо для Азербайджана, для ВТО и для нас», - заключил он.

Отметим, что «Южный газовый коридор», стоимость которого превышает 40 миллиардов долларов, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

(Автор: Ляман Зейналова)

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