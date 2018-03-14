Международные эксперты провели в Баку семинар о мерах по борьбе с финансовыми преступлениями

14 марта 2018 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Влиятельнейшая Американская Банковская Ассоциация по финансам и торговле (BAFT) 13-го марта провела в Баку семинар по борьбе с финансовыми преступлениями «Financial Crime Compliance Workshop 2018», сообщает банк в среду.

Однодневный тренинг пройдет при непосредственной организационной инициативе Kapital Bank, являющегося членом этой ассоциации с 2016 года. Стоит отметить, что Баку был выбран для проведения тренинга наряду с Гонконгом и Орландо (штат Флорида, США).

Борьба с финансовыми преступлениями никогда не теряла своей актуальности. Как показали различные опросы, в прошлом году около 49 процентов компаний в мире так или иначе столкнулись с финансовыми и экономическими преступлениями. В этом контексте еще более возрастает значимость повышения квалификации сотрудников, действующих в финансовой сфере.

Участники тренинга узнали о необходимых нормативных требованиях в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, о важности наличия адекватной внутренней организации, в том числе соблюдения принципа “трех линий обороны” для выявления и снижения рисков для клиентов, ознакомились с последними тенденциями и стандартами в сфере борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег. Банкирам и комплайенс-специалистам также рассказали о нормативных требованиях, которые затрагивают вопросы и меры по идентификации клиентов.

Экономика Азербайджана является крупнейшей на Южном Кавказе. Грандиозные проекты “Южный газовый коридор”, Бакинский международный морской торговый порт, “Север-Юг”, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и многие другие привлекают инвестиции со всего мира, в то же время эти проекты способствуют развитию международной торговли и экономик других стран. Стремительно набирающий авторитет на мировой арене, Азербайджан превращается в крупный транспортный и финансовый центр региона и поэтому трудно переоценить важность для участников финансового сектора знаний о последних тенденциях, передовых методиках по борьбе с финансовыми преступлениями и отмыванием денег.

Нынешний семинар BAFT, организованный при поддержке Kapital Bank, внесет важный вклад в повышение квалификации азербайджанских банкиров и поддержит дальнейшее развитие финансового сектора, помогая эффективной борьбе с мошенничеством.

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