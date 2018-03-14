Северная область Казахстана поставила первую партию муки в ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Акмолинская область Казахстана морским путем доставила в ОАЭ коммерческую партию муки в 800 тонн, сообщает пресс-служба руководителя Акмолинской области.

Руководитель области Малик Мурзалин провел встречу с министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султаном аль-Мансури, в ходе которого казахстанская сторона пригласила арабские компании инвестировать в конкретные проекты в Акмолинской области в сфере переработки зерна и мяса, а также туризма.

В частности, прорабатывается вопрос о создании с Dubai Investments Park инвестиционного парка в Акмолинской области. На территории региона планируется размещение индустриальной зоны с подведением всех коммуникаций.

В свою очередь министр экономики ОАЭ выразил заинтересованность в развитии проектов в "халал" индустрии с участием арабских компаний в акмолинском регионе.

По итогам переговоров достигнута договоренность о визите делегации деловых кругов ОАЭ в Акмолинскую область.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.