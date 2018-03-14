В Азербайджане выдано свыше 5 тысяч лицензий для бизнеса (версия 2)

14 марта 2018 13:34 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана до сегодняшнего дня выдало 5 311 лицензий на предпринимательскую деятельность, сказал в среду заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на презентации портала электронной выдачи лицензий и разрешений.

По его словам, 51 процент лицензий, выдаваемых посредством центров Службы ASAN, являются новыми. Остальные лицензии, по словам замминистра, были выданы при замене срочных лицензий на бессрочные.

Мамедов отметил, что в результате экономических реформ в Азербайджане деловой климат стал еще более благоприятным, было сокращено число лицензий и разрешений на ведение бизнеса.

"Число лицензируемых видов деятельности было сокращено с 59 до 37, а число разрешений - с 330 до 86. Сумма госпошлины за получение лицензий была снижена практически вдвое, а по регионам - вчетверо, а время выдачи лицензий уменьшилась с 15 до 10 рабочих дней", - сказал Мамедов.

Рассказывая о портале выдачи лицензий, замминистра отметил, что портал работает в тестовом режиме с первого марта 2018 года.

"Мы провели презентацию данного портала в декабре прошлого года. После этого мы собрали предложения предпринимателей, которые были учтены в процессе совершенствования портала. Ввод портала в пользование будет осуществляться в два этапа: на первом этапе посредством портала будут выдаваться лицензии министерства экономики Азербайджана, а на втором - будет осуществлена выдача разрешений. Посредством портала уже поданы первые заявления для получения лицензии", - сказал Мамедов.

Министерство экономики приступило к выдаче лицензий на предпринимательскую деятельность посредством центров Службы ASAN с ноября 2015 года.

Лицензии до сегодняшнего дня были выданы в сферах фармацевтики, строительно-монтажной деятельности, частной медицинской деятельности, продажи ветеринарных препаратов, пожарной охраны, импорта агрохимических веществ и средств охраны растений, горнодобывающей деятельности, образования, перевозки опасных грузов и в других сферах деятельности.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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