Обнародована повестка сегодняшней встречи глав МИД Азербайджана, Турции, Ирана и Грузии

15 марта 2018 11:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Турция, Иран и Грузия сегодня подпишут дорожную карту по сотрудничеству в широком спектре сфер.

Об этом в четверг журналистам сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на полях VI Глобального Бакинского форума.

“Мы работали над совместной дорожной картой и сегодня планируем ее подписать. Она охватывает различные сферы, в том числе подпроекты, связанные с транспортом, связью, энергетикой, региональными вопросами, экономикой, торговлей и таможенными вопросами”, - сказал он.

По словам министра, сегодня главы МИД четырех стран впервые встречаются в таком формате. “Раньше у нас были трехсторонние встречи с Ираном, Туркменистаном и Грузией, но сегодня мы впервые проводим четырехстороннюю встречу. Это показатель того, какую роль Азербайджан и Турция играют в регионе”, - сказал Чавушоглу.

У сторон много тем для обсуждения, среди которых вопрос присоединения Ирана к железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, энергетические проекты и т.д.

Министр также затронул вопросы мультикультурализма и взаимопонимания между народами. “Нужно научиться жить вместе, так же, как это происходит в Азербайджане, Турции. Люди должны уважать друг друга, независимо от того, представителями каких культур или религий они являются”, - сказал он.

(Автор: Азад Гасанли)

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