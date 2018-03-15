Вюсал Гасымлы назвал пути притока средств в реальный сектор экономики Азербайджана

15 марта 2018 15:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо устранить диспропорцию между движимым и недвижимым имуществом в залоговом портфеле банков.

Об этом сказал в четверг исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы на презентации государственного реестра обременений движимого имущества.

По его словам, сегодня объемы движимого имущества в экономических активах Азербайджана в два раза превышают объемы недвижимого имущества. В залоговом же портфеле объемы недвижимого имущества в три раза превышают объемы движимого.

"Необходимо избавиться от диспропорции в данной сфере. Зарубежный опыт показывает, что создание реестра обременений движимого имущества помогает решить эту задачу. Это поможет облегчить выход бизнеса к финансовым ресурсам и обеспечить приток средств в реальный сектор экономики", - отметил Гасымлы.

Реестр движимого имущества, где будет храниться информация о движимых объектах, позволит, например, любой кредитной организации перед принятием объекта в качестве залога проверить, не является ли этот объект залоговым объектом для другого займа. В рамках закона будет создан специальный портал, с помощью которого любой желающий сможет зарегистрировать свое движимое имущество и впоследствии использовать его в качестве залога.

(Автор: Илькин Шафиев)

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