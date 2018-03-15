Международный банк Азербайджана покидает рынки России и Грузии (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:24)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) закрывает свои дочерние банки в России и Грузии - "МБА-Москва" и "МБА-Грузия". Об этом говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

Как отмечается, также будет ликвидирована компания "Бизнес-Рабита".

Исполняющий обязанности председателя правления МБА Аббас Ибрагимов, комментируя это решение, отметил, что оно было принято накануне на собрании акционеров.

"Естественно, это решение опирается на подробный анализ. Мы учли экономическую эффективность вышеуказанных структур для будущей деятельности банка и приняли решение остановить их деятельность. Такое решение связано с подготовкой Международного банка Азербайджана к приватизации", - сказал он.

Как отмечается, ликвидация этих структур будет проведена в рамках законодательства стран, где они действуют. Все обязательства перед клиентами будут исполнены.

Деятельность других "дочек" МБА, в том числе "Международной лизинговой компании" и процессингового центра AzeriCard, будет продолжена.

Международный банк Азербайджана, основанный в 1992 году, находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка. Для восстановления финансовой позиции банка его проблемные активы перешли к небанковской кредитной организации Aqrarkredit. В обмен на проблемные активы НБКО обеспечивает МБА ликвидными средствами. В то же время недавно завершилась реструктуризация зарубежных обязательств МБА.

Международный банк Азербайджана действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны, 96,5 процента акций банка принадлежат правительству страны. Банк "МБА-Москва" основан в 2002 году, а банк "МБА-Грузия" - в 2006 году.

(Автор: Азад Гасанли)

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