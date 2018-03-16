БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо ускорить создание инновационных кластеров, заявил на конференции под названием - "Государственно-частное сотрудничество в сфере создания инновационных кластеров: имеющиеся активы и использование местного сырья" замминистра экономики Ниязи Сафаров.

По словам замминистра, в этом направлении необходимо налаживать сотрудничество с образовательными и научными учреждениями.

"Должна быть разработана методология и механизмы создания инновационных кластеров, определены функции всех участников. Важной задачей также является рациональное использование ресурсов и направление накопленных активов в промышленность", - отметил замминистра.

(Автор:Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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