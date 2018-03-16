Минэкономики Азербайджана завершает I этап оценки предприятия SOCAR Polymer

БАКУ /Trend/ - Министерство экономики Азербайджана завершает первый этап оценочных работ на предприятии SOCAR Polymer, сказал на конференции "Государственно-частное сотрудничество в сфере создания инновационных кластеров: имеющиеся активы и использование местного сырья" заместитель министра экономики Ниязи Сафаров.

По словам замминистра, проект будет способствовать выводу продукции предприятия на местный рынок в качестве сырья для производства. "С этой целью, уже ведутся переговоры с рядом компаний", - сообщил Сафаров.

Как отметил Сафаров, при SOCAR Polymer будет создан инновационный кластер. Эти работы будут осуществлены при поддержке министерства экономики и Научно-исследовательского института министерства.

Замминистра также сообщил, что в Азербайджане готовится реестр государственных активов, которые могут быть направлены на развитие промышленности.

Проект SOCAR Polymer реализуется в Сумгайытском химико-промышленном парке. На первом этапе производственная мощность SOCAR Polymer составит 120 тысяч тонн полиэтилена и 180 тысяч тонн полипропилена. К 2021 году общая мощность может составить 570 тысяч тонн продукции.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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