Филиал "Аджеми" банка ВТБ (Азербайджан) будет работать в праздничные дни

БАКУ /Trend/ - Филиал «Аджеми» банка ВТБ (Азербайджан) в праздничные дни с 20 по 26 марта для удобства клиентов будет работать в режиме с 10:00 до 16:00.

Об этом говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу.

Клиентам будут доступны все основные и наиболее востребованные услуги: выдача средств с текущего счета, отправка/получение срочных денежных переводов, открытие текущих счетов, заказ/выдача пластиковой карты, пополнение текущего (карточного), депозитного счетов. Клиенты могут обращаться в офис и по вопросам погашения кредитов, приема и оформления кредитных заявок, обмена валюты, оплаты штрафов и коммунальных платежей, приема платежных поручений, заявлений для подключения к интернет-банкингу и мобильному банкингу и прочее.

Отметим, что с 2017 года филиал «Аджеми» работает без выходных, а также с продленным режимом работы по будням - с 09:00 до 20:00 и с 10:00 до 16:00 по выходным дням. Филиал «Аджеми» банка ВТБ (Азербайджан) находится по адресу ул. Джавадхана 30 А, рядом со станцией метро «Аджеми»

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