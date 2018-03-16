Азербайджан расширяет экспорт сельхозпродукции

16 марта 2018 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан поставит в Объединенные Арабские Эмираты гранаты на 10 миллионов долларов, сказал в ходе пресс-конференции президент Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Руфат Мамедов.

По словам главы AZPROMO, также заключены контракты на поставку гранатового сока в Саудовскую Аравию.

Контракты на поставку фундука на 120 и 130 тысяч долларов соответственно заключены с Польшей и Италией. Эта же продукция, согласно договоренности будет экспортирована в Швейцарию.

Согласно другому контракту в Кыргызыстан будут экспортированы виноград и вина на 30 тысяч долларов.

В последние годы Азербайджан проводит комплексные меры для увеличения экспорта продукции. Одной из таких мер является деятельность экспортных миссий и участие на зарубежных выставках единым страновым стендом. Благодаря участию в подобных выставках и экспортных миссиях азербайджанских предпринимателей, удалось заключить различные контракты на поставки продукции в страны Европы, Азии и Ближнего Востока.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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