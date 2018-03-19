Китай построит первую экспериментальную базу для беспилотных автомобилей

В северной части китайской провинции Гуандун планируется создать экспериментальную базу для беспилотных автомобилей, которая может стать первой подобной базой в Китае, сообщают китайские СМИ.

Как отмечается, соответствующие работы ведут Комитет экономики и информатизации китайской провинции Гуандун совместно с компаниями Huawei, Alibaba, Tencent и другими предприятиями.

В последние годы происходит динамичное развитие китайских технологий беспилотных автомобилей: как гиганты автомобильной отрасли, так и технические компании стремятся занять достойное место в сфере беспилотных автомобилей.

16 ноября прошлого года Ли Яньхун, председатель совета директоров компании Baidu на Глобальной конференция Baidu-2017 в Пекине заявил, что к июлю 2018 года Baidu и автомобильная компания Jinlong начнут серийное производство беспилотных микроавтобусов. Наряду с этим, Baidu планирует совместно с партнерами выпускать больше моделей беспилотных автомобилей.

Но смог бы беспилотный автомобиль справиться со сложной задачей в реальной дорожной ситуации? В этом аспекте еще требуется проведение дорожных испытаний. В январе этого года Пекин объявил, что первая испытательная дорога для беспилотного вождения будет построена в столичном районе Ичжуан. Первого марта в Шанхае также были введены новые правила по управлению беспилотными автомобилями в экспериментальных условиях. Правила уточняли требования к подаче заявления о проведении дорожных испытаний.

В дальнейшем в Китае будут введены нормы по проведению дорожных испытаний. Седьмого февраля текущего года министр транспорта Китая Ли Сяопэн заявил, что министерство транспорта готовит технические правила беспилотного вождения, разрабатывает технические спецификации, создает тестовую базу и совместно с другими ведомствами подготавливает соответствующие руководящие документы для проведения дорожных испытаний.

СМИ отмечают, что китайские структуры на всех уровнях поддерживают развитие технологий автономного вождения. Благодаря толерантному отношению к технологиям автономного вождения и дальновидности Китая, новые технологии станут новой точкой экономического роста и создадут новую динамику развития.

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