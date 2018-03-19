Соколов: Технологии из России помогут оптимизировать коридор "Север-Юг"

19 марта 2018 17:21 (UTC+04:00)

Россия считает целесообразным использование своих технологий для развития свободного транзита товаров в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов, передает РИА Новости.

"Большие перспективы в использовании российских технологий имеет создание и цифровизация международного транспортного коридора "Север-Юг". Для того чтобы товары свободно проходили из Индии через Иран в направлении России и Европы, можно использовать сервис электронного пломбирования в сочетании с электронным документооборотом. Это позволит создать безбарьерный "зеленый коридор", — сказал Соколов по итогам встречи с первым замминистра транспорта Индии Манкушем Мандавия.

В целом, как отметил министр, российская транспортная телематика является одной из самых продвинутых в мире, а разработки компаний из РФ в этой сфере "вызывают огромный интерес со стороны иностранных государств".

"Международное сотрудничество в этом направлении станет важным вкладом для роста несырьевого экспорта. Наши индийские коллеги высоко оценили технологии безостановочной системы взимания платы, применённые при построении госсистемы "Платон". Она поможет решить серьезную транспортную проблему. Сегодня в Индии более 12 тысяч платных автотрасс с въездом через шлагбаумы, что стало причиной огромных заторов", — отметил Соколов.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем — более 10 миллионов тонн грузов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Президенты Таджикистан и России с оптимизмом оценивают перспективы сотрудничества
Таджикистан 17:48
В Азербайджане предлагают внедрить ICO для привлечения финансирования
Бизнес 17:02
Лукойл объявил дату открытия первой автозаправки в Ташкенте
Энергетика 15:59
Азербайджан очень много делает для еврейского населения - замглавы мэра израильского города (ФОТО)
Общество 15:14
Миссия наблюдателей от СНГ признает легитимность выборов президента РФ
Россия 14:08
Зияфет Аскеров: Президентские выборы в России прошли демократично
Политика 13:44
Задержанная гражданка Израиля: «Мне повезло, что это произошло со мной в Азербайджане»
Общество 13:27
В ЦИК России результаты Путина на выборах в 2018 году назвали рекордными
Россия 12:36
Евросоюз не намерен вводить дополнительные санкции против Ирана
Европа 12:21
Явка на выборы президента РФ в Азербайджане была высокой - посольство РФ
Политика 11:42
Названы приоритетные рынки для экспорта азербайджанской плодоовощной продукции
Бизнес 11:36
Натали Гуле: Визит Саакяна в США - негативный сигнал для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 11:19
Посол: Возможности для сотрудничества Беларуси и Ирана постоянно прорабатываются
Беларусь 11:14
Азербайджан незначительно увеличил добычу нефти
Энергетика 10:10
Президент Таджикистана поздравил Путина с победой на выборах президента РФ
Таджикистан 09:44
Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на выборах Президента России
Беларусь 09:11
В Турции более 5,5 тысячи россиян приняли участие в выборах президента РФ
Турция 07:02
Азербайджан и Иран обсуждают совместную разработку месторождений на Каспии (Эксклюзив)
Энергетика 07:02