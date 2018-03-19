Соколов: Технологии из России помогут оптимизировать коридор "Север-Юг"

Россия считает целесообразным использование своих технологий для развития свободного транзита товаров в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов, передает РИА Новости.

"Большие перспективы в использовании российских технологий имеет создание и цифровизация международного транспортного коридора "Север-Юг". Для того чтобы товары свободно проходили из Индии через Иран в направлении России и Европы, можно использовать сервис электронного пломбирования в сочетании с электронным документооборотом. Это позволит создать безбарьерный "зеленый коридор", — сказал Соколов по итогам встречи с первым замминистра транспорта Индии Манкушем Мандавия.

В целом, как отметил министр, российская транспортная телематика является одной из самых продвинутых в мире, а разработки компаний из РФ в этой сфере "вызывают огромный интерес со стороны иностранных государств".

"Международное сотрудничество в этом направлении станет важным вкладом для роста несырьевого экспорта. Наши индийские коллеги высоко оценили технологии безостановочной системы взимания платы, применённые при построении госсистемы "Платон". Она поможет решить серьезную транспортную проблему. Сегодня в Индии более 12 тысяч платных автотрасс с въездом через шлагбаумы, что стало причиной огромных заторов", — отметил Соколов.

Транспортный коридор "Север-Юг" призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем — более 10 миллионов тонн грузов.

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