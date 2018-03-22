ЧБТР: “Север-Юг” внесет значительный вклад в рост грузоперевозок через Азербайджан (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Международный транспортный коридор «Север-Юг» внесет значительный вклад в рост грузоперевозок через Азербайджан, сообщили Trend в Черноморском банке торговли и развития (ЧБТР).

Как отметили в ЧБТР, банк заинтересован участвовать в подобных инфраструктурных проектах.

«Проект «Север-Юг» - это региональная инициатива, которая охватывает несколько стран-членов ЧБТР, что является еще одной причиной поддержать его. Этот проект имеет значимость для Азербайджана не только как для транзитной страны, но и, как ожидается, внесет значительный вклад в рост азербайджанского экспорта и поставок товаров в страну», - подчеркнули в банке.

В банке добавили, что ЧБТР интересен любой проект, который способствует развитию экономики Азербайджана и региональному сотрудничеству.

«Мы следим за развитие проекта и готовы принять участие в нем посредством софинансирования», - отметили в банке.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Индией и Юго-Восточной Азией. Он также станет связующим звеном для соединения железных дорог Ирана, Азербайджана и России.

На первом этапе по коридору «Север-Юг» планируется транспортировать шесть миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - 15-20 миллионов тонн грузов.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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