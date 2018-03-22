ЕБРР поддерживает малый и средний бизнес в Таджикистане

22 марта 2018 16:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За все время сотрудничества с Таджикистаном, Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в страну 300 миллионов евро, сообщает «Таджикское телеграфное агентство».

Все средства вложены в развитие малого и среднего бизнеса в рамках 700 консультационных проектов.

Напомним, что ЕБРР провел на прошлой неделе первую встречу наблюдательного совета Инициативы развития малого бизнеса в Душанбе.

В мероприятии приняли участие представители правительства Таджикистана, донорские агентства, международные организации, местные финансовые институты, бизнес-ассоциации и частный бизнес.

На встрече были подведены итоги 2017 года по результатам, достигнутым в рамках программы поддержки малого бизнеса в Таджикистане.

ЕБРР поддерживает рост и конкурентоспособность малых и средних предприятий в Таджикистане и Кыргызстане тремя основными направлениями деятельности - инвестициями, консультациями и политическим диалогом.

На сегодняшний день ЕБРР вложил 477 миллионов евро в малый и средний бизнес в Кыргызстане и 300 миллионов евро в Таджикистане. Банк также реализовал более 1 100 консультационных проектов в Кыргызстане и 700 в Таджикистане.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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