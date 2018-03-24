Saga Foundation объявила о планах создать криптовалюту, обеспеченную банковскими вкладами

Швейцарская Saga Foundation объявила о планах создать криптовалюту, которая должна быть лишена недостатков биткойна и больше устраивать регуляторов, сообщает Ведомости.

Предполагается, что криптовалюта Saga не будет подвержена большой волатильности, так как будет обеспечена денежными резервами, размещенными в банках. Резервы эти будут в фиатных валютах, входящих в специальные права заимствования (SDR) МВФ. Наибольший вес в корзине SDR имеет доллар США, в ней также есть евро, иена, фунт стерлингов и юань. Держатели Saga смогут вернуть свои деньги назад, обналичив криптовалюту.

В консультативный совет организации входят известные экономисты, такие как Джейкоб Френкель, председатель совета директоров JPMorgan Chase International и экс-председатель Банка Израиля; лауреат Нобелевской премии по экономике и один из авторов модели ценообразования опционов Майрон Шоулз, а также один из создателей индекса волатильности VIX Дэн Галай.

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