Для инклюзивного развития Азербайджана АБР готовит новую стратегию (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Новая стратегия партнерства Азиатского банка развития (АБР) с Азербайджаном будет способствовать инклюзивному развитию в стране.

Об этом в интервью Trend и Azernews сообщил глава представительства АБР в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

Стратегия будет рассчитана на 2019-2023 годы. Ее планируется полностью координировать со стратегическими дорожными картами, реализуемыми в Азербайджане. Предыдущая пятилетняя стратегия партнерства АБР с Азербайджаном была утверждена в 2014 году.

"В этом году мы завершаем программу, реализуемую с 2014 года. Она охватывает сферы транспорта, энергетики и водоснабжения, городской инфраструктуры и услуг. Судя по предварительным оценкам, можно сказать, что мы проделали большую работу, тем не менее, нам еще есть к чему стремиться. Вырос объем наших кредитных и прочих операций. Мы начали сотрудничать в новых сферах, таких как железнодорожный сектор, распределение электроэнергии и образование", - сказал Маннапбеков.

АБР был учрежден в 1966 году и его членами являются 67 стран-участниц. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин Маниле. Азербайджан был принят в члены АБР 22 декабря 1999 года, доля участия страны в капитале банка составляет 0,5 процента.

С 2003 года банк одобрил выделение Азербайджану кредитов на сумму 4,33 миллиарда долларов на реализацию 31 проекта в государственном и частном секторе. За отчетный период АБР также реализовал в республике 45 проектов технической помощи общей суммой в 27,8 миллионов долларов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Хазар Ахундов)

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