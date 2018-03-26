Компании из РФ будут поставлять в Азербайджан пищевое оборудование и упаковки

БАКУ /Trend/ - Российские производители пищевого оборудования и упаковок заключили предварительные соглашения на поставки продукции в Азербайджан.

Соглашения были достигнуты на выставке Anuga FoodTec – 2018 в Кельне. Об этом говорится в сообщении Ассоциации "Росспецмаш", которая является оператором российской экспозиции на выставке.

Аналогичные соглашения достигнуты с компаниями из Словакии и Пакистана. Также продукцией российского пищевого машиностроения заинтересовались компании из Кубы, Вьетнама, Литвы, Бразилии, Норвегии и Австралии.

На выставке было представлено пищевое оборудование компаний Amata Scale, “Таурас-Феникс", "Класс-Инжиниринг”, "Тайфун инновация", а также упаковочная продукция компаний "ИМПРЕСС АРТ" и "Пром-Упак".

(Автор: Азад Гасанли)

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