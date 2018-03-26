SWIFT переходит на поддержку пользователей в Азербайджане без посредника

БАКУ /Trend/ - С первого июля 2018 года SWIFT будет напрямую предоставлять первую линию поддержки пользователям в Азербайджане.

Об этом говорится в сообщении Российской национальной ассоциации SWIFT, распространенном в понедельник.

Как отмечается, ранее первая линия поддержки пользователей SWIFT как в Азербайджане, так и других странах СНГ предоставлялась через компанию “Альянс Факторс”.

Стандартный сервис обеспечивает постоянный (24/7) доступ к официальной поддержке SWIFT, осуществляемой Региональными центрами поддержки пользователей. Пользователи также имеют преимущества за счет получения неограниченной поддержки по телефону и онлайн, включая упреждающие уведомления в случае проблем с организацией передачи сообщений и многие другие. Пользователям будет предложен выбор получения поддержки на английском или русском языке по их запросу.

Для доступа к сервису поддержки SWIFT пользователи должны зарегистрироваться на этом сервисе на сайте SWIFT.

SWIFT также будет напрямую предоставлять первую линию поддержки пользователям в Грузии, Беларуси, Казахстане, Армении, Кыргызстане, Латвии, Литве, Молдове, Монголии, России, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Украине, Эстонии.

(Автор: Азад Гасанли)

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