Китайский финсектор способен справиться с внешними воздействиями - директор Центробанка

Китайский финансовый сектор способен справиться с внешними воздействиями. Об этом сообщил директор Центробанка КНР, отвечая на вопросы о возможных новых рисках за счет роста глобальной неопределенности, передает агентство "Синьхуа".

"Если внешние воздействия распространятся на Китай, наша банковская система, а также рынки ценных бумаг и страхования имеют в арсенале количественное и ценовое регулирование, и вполне способны обезвредить риски", -- сказал директор Народного банка Китая (Центробанк) И Ган на форуме по развитию Китая в Пекине.

И Ган подчеркнул важность предупреждения системных рисков и урегулирования внутренних вопросов. "Если мы сможем должным образом улаживать свои собственные вопросы, у нас будет прочный фундамент для предотвращения внешних воздействий", - сообщил он.

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