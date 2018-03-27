Баку вошел в список глобальных финансовых центров 2018 года

БАКУ /Trend/ - Столица Азербайджана - Баку - включен в “Индекс глобальных финансовых центров 2018”, подготовленный влиятельным аналитическим центром Z/Yen.

Баку впервые представлен в этом индексе. Рейтинг прикаспийской столицы составил 511.

Первое место занял Лондон с рейтингом в 794. Затем следуют Нью-Йорк (793) и Гонконг (781). Замыкают пятерку лидеров Сингапур (765) и Токио (749).

В индекс также попали другие города СНГ, среди которых Алматы (519), Санкт-Петербург (531), Москва (555).

Индекс составляется на основе 103 факторов, предоставляемых Всемирным банком, The Economist Intelligence Unit, ООН и Организацией экономического сотрудничества и развития.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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