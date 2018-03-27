Баку вошел в список глобальных финансовых центров 2018 года

27 марта 2018 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Столица Азербайджана - Баку - включен в “Индекс глобальных финансовых центров 2018”, подготовленный влиятельным аналитическим центром Z/Yen.

Баку впервые представлен в этом индексе. Рейтинг прикаспийской столицы составил 511.

Первое место занял Лондон с рейтингом в 794. Затем следуют Нью-Йорк (793) и Гонконг (781). Замыкают пятерку лидеров Сингапур (765) и Токио (749).

В индекс также попали другие города СНГ, среди которых Алматы (519), Санкт-Петербург (531), Москва (555).

Индекс составляется на основе 103 факторов, предоставляемых Всемирным банком, The Economist Intelligence Unit, ООН и Организацией экономического сотрудничества и развития.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
ЧБТР огласил планируемый объем кредитования в Азербайджане на 2018 год (Эксклюзив)
Бизнес 14:00
Глава МИД: Люксембург содействует инициативам сопредседателей Минской группы ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 13:01
Азербайджан играет значительную роль в региональных процессах - иранский эксперт
Политика 12:55
Хасан Рухани: Азербайджан и Иран подпишут соглашение по нефтегазовому сотрудничеству
Энергетика 12:49
Юная азербайджанка включена в рейтинг Forbes
Бизнес 12:32
Азербайджан и Молдова: новые возможности для сотрудничества (Эксклюзив)
Политика 08:02
Гаджимет Сафаралиев возглавит миссию наблюдателей Госдумы РФ на президентских выборах в Азербайджане
Политика 26 марта 19:24
Беларусь планирует увеличить экспорт продукции растениеводства в Азербайджан
Бизнес 26 марта 15:41
SWIFT переходит на поддержку пользователей в Азербайджане без посредника
Бизнес 26 марта 13:18
Компании из РФ будут поставлять в Азербайджан пищевое оборудование и упаковки
Бизнес 26 марта 11:56
Среди жертв пожара в Кемерово нет граждан Азербайджана - МИД
Общество 26 марта 11:07
Российский аналитический центр о проблемах в ВС Армении
Армения 26 марта 11:02
Пожары на лесной полосе Азербайджана потушены
Происшествия 25 марта 23:01
Граждане Туркменистана голосуют на избирательном участке в Баку (ФОТО)
Туркменистан 25 марта 12:58
Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане
Общество 25 марта 12:45
Названы приоритетные рынки для экспорта азербайджанской плодоовощной продукции
Бизнес 25 марта 08:07
Азербайджанский вектор: от стабильности – к процветанию
Политика 24 марта 17:56
В Кыргызстане рассматривают опыт Азербайджана по развитию регионов
Кыргызстан 24 марта 15:19