Siemens создала в Пекине департамент "Одного пояса, одного пути"

27 марта 2018 13:49 (UTC+04:00)

Немецкая компания Siemens основала международный департамент «Одного пояса, одного пути» в столице Китая, сообщает «Жэньминь жибао» со ссылкой на сайт «Хуаньцюван».

В настоящее время Siemens совместно с более чем 100 китайскими корпорациями развивает рынки в странах вдоль «Пояса и пути» и планирует провести форум по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути» в июне текущего года.

По заявлению Siemens, целью создания департамента «Одного пояса, одного пути» является дальнейшее укрепление всесторонне тесного сотрудничества компании с глобальными партнерами, чтобы проводить еще более активную совместную работу по расширению бизнес-возможностей, приносимых инициативой Китая «Один пояс и один путь».

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Azernews Newspaper
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