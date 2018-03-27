Китай планирует сократить маршрут транспортировки грузов в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Китай рассматривает вопрос строительства новой железной дороги к казахстанскому городу Актау или Атырау, для сокращения маршрута транспортировки грузов через Азербайджан. Об этом во вторник на пресс-конференции сообщил посол КНР в Казахстане Чжан Ханьхуэй, передает Казинформ.

Дипломат отметил, что у Китая в Центральной Азии большие планы, которые принесут пользу как КНР, так и государствам Центральной Азии.

Посол подчеркнул, что Китай со странами Центральной Азии и Европой уже связывают две железные дороги.

"Мы также изучаем возможности постройки железной дороги через казахстанский город Актау, или же через город Атырау, что позволит нам облегчить процесс транспортировки грузов в Азербайджан и дальше”, - сказал посол.

Чжан Ханьхуэй отметил, что экономика Китая и стран Центральной Азии должны быть максимально связаны, с дальнейшей интеграцией интересов стран региона.

(Автор: Али Мустафаев)

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